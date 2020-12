Europa League, un minuto di silenzio su tutti i campi per omaggiare Paolo Rossi

In seguito alla morte di Paolo Rossi, su tutti i campi di Europa League e Champions femminile verrà osservato un minuto di silenzio. Prima del fischio d’inizio di CSKA Sofia-Roma, dunque, le due squadre si porteranno al centro del campo per ricordare l’attaccante campione del mondo nel 1982, scomparso ieri notte all’età di 64 anni per una malattia incurabile.

In segno di lutto, bandiere a mezz’asta nella sede della Figc, in via Allegri, e a Coverciano. Il presidente della federazione Gabriele Gravina ha commentato: “La scomparsa di Pablito è un altro dolore profondo, una ferita al cuore di tutti gli appassionati difficile da rimarginare. Perdiamo un amico e un’icona del nostro calcio. Trascinando con i suoi gol al successo la Nazionale del 1982, ha preso per mano un intero Paese, che ha gioito in piazza, per lui e con lui. Ha legato in maniera indissolubile il suo nome all’Azzurro e ha ispirato, con il suo stile di gioco, numerosi attaccanti delle generazioni future“.