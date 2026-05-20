L'Aston Villa vince l'Europa League 2025-26. La squadra di Unai Emery, al quinto trofeo nella competizione dopo i tre con il Siviglia e il trionfo con il Villarreal, batte 3-0 il Friburgo al Besiktas Park di Istanbul grazie ai gol di Tielemans e Buendia sul finire del primo tempo e al tris di Rogers in avvio di ripresa. Fanno festa anche gli ex Roma Digne, Abraham e Bailey, gli ultimi due non impiegati in finale, e Sancho, subentrato per gli ultimi minuti del match. Emery si conferma 're' dell'Europa League mentre l'Aston Villa conferma i pronostici di inizio stagione che la vedevano come grande favorita della competizione.