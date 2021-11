Europa League, Spartak Mosca-Napoli 2-1: si complica il passaggio dei gironi

Per gli azzurri accorcia Elmas a inizio secondo tempo, ma la rimonta non riesce e ora la situazione per il passaggio agli ottavi è un rebus

Si complica l'avventura del Napoli in Europa League: gli uomini di Spalletti hanno perso 2-1 contro lo Spartak Mosca. Dopo la sconfitta in casa è arrivata anche quella in trasferta. La partita è stata decisa dalla doppietta di Sobolev. Per gli azzurri accorcia Elmas a inizio secondo tempo, ma la rimonta non riesce e ora la situazione per il passaggio agli ottavi è un rebus, con le altre due squadre del girone che si affronteranno domani.