Europa League, rimonta Milan che vale la qualificazione. Az-Napoli 1-1

Si conclude la quinta giornata di Europa League, al solito ricca di gol. Il Milan vince la sfida con il Celtic dopo che si era trovata sotto addirittura 0-2 dopo appena 15 minuti di gioco. Le reti che firmano la rimonta rossonera vengono siglate da Calhanoglu (24′), Castillejo (26′), Hauge (50′) e Brahim Diaz (82′). Gli uomini di Pioli salgono a quota 10 punti e conquistano così la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. Il Napoli pareggia 1-1 in casa dell’Az Alkmaar, riuscendo a mantenere il primato del girone F. A sbloccare il match già al sesto minuto è una zampata di Mertens, che deposita in rete servito da Di Lorenzo. I partenopei vengono però raggiunti al 53esimo dal gol di Bruno Martins Indi, per l’1-1 finale. Pareggio a reti bianche nell’altra partita del girone A tra Cluj e Cska Sofia.

Ecco tutti i risultati della serata di Europa League:

Gruppo A

Roma – Young Boys 3 – 1

Cluj – CSKA Sofia 0 – 0

Gruppo B

Molde – Dundalk 3 – 1

Arsenal – Rapid Vienna 4 – 1

Gruppo C

Slavia Praga – Hapoel Beer Sheva 3 – 0

Nizza – Bayer Leverkusen 2 – 3

Gruppo D

Benfica – Lech Poznan 4 – 0

Glasgow Rangers – Standard Liegi 3 – 2

Gruppo E

Granada – PSV Eindhoven 1 – 1

Omonia Nicosia – PAOK Salonicco 2 – 1

Gruppo F

Az Alkmaar – Napoli 1 – 1

Real Sociedad – Rijeka 2 – 2

Gruppo G

Zorya – Leicester City 1 – 0

AEK Atene – Sporting Braga 2 – 4

Girone H

Lille – Sparta Praga 2 – 1

Milan – Celtic 4 – 2

Girone I

Qarabag – Maccabi Tel Aviv 1 – 1

Sivasspor – Villareal 0 – 1

Gruppo J

LASK – Tottenham 3 – 3

Anversa – Ludogorets 3 – 1

Gruppo K

CSKA Mosca – Wolfsberger 0 – 1

Feyenoord – Dinamo Zagabria 0 – 2

Gruppo L

Stella Rossa – Hoffenheim 0 -0

Gent – Slovan Liberec 1 – 2