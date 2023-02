Europa League, playoff: pareggiano Barça-United e lo Sporting, vince il Siviglia

Non solo la Juventus. Nell'andata dei playoff di Europa League Barcellona-Manchester United finisce 2-2. Pareggia 0-0 l'Ajax contro l'Union Berlino, e lo Sporting in rimonta contro il Midtjylland 1-1. Il Siviglia batte 3-0 il PSV con i gol di En-Nesyri, Ocampos e Gudelj, mentre il Monaco vince 3-2 in trasferta sul campo del Bayer Leverkusen. Shaktar-Rennes finisce 2-1.