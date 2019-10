Europa League, pari all’ultimo respiro tra l’Istanbul Basaksehir e il Borussia M’Gladbach

Nel girone J della Roma, è andato in scena anche l’incontro tra l’Istanbul Basaksehir e il Borussia M’Gladbach, terminato sul punteggio di 1-1. Passano in vantaggio i padroni di casa, grazie all’estro dell’esterno offensivo Visca. Quando il traguardo della vittoria sembrava vicino per il club turco, arriva il pareggio all’ultimo respiro di Hermann che modifica sostanzialmente la classica. In virtù del doppio pari, in questo momento Roma e Wolsberg condividono la vetta del girone a 4 punti.