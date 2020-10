Europa League, ok il Milan: 3-1 al Celtic. Ibrahimovic in campo un’ora

Il Milan continua a vincere. I rossoneri hanno battuto 2-1 il Celtic di Glasgow nell’esordio di Europa League: a segno nel primo tempo Krunic e Brahim Diaz, poi la rete al 76′ di Elyounouss e nel finale il tris di Hauge. Stefano Pioli non ha optato per la stessa via di Fonseca e per il Milan ha scelto sei dei titolari che con ogni probabilità saranno in campo anche lunedì contro la Roma: Donnarumma, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie e Ibrahimovic. Lo svedese e il centrocampista ex Atalanta sono rimasti in campo poco più di un’ora per poi riposarsi in panchina. Lunedì sera a San Siro la sfida contro la Roma, che ha sconfitto con lo stesso risultato lo Young Boys.

Nelle altre partite vincono le big: ok Leicester, Braga, Lille, Villarreal e Tottenham