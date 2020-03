Europa League, non si giocherà Basilea-Eintracht Francoforte – VIDEO

Se per la Champions League le misure restrittive in merito al Coronavirus non prevedono ancora l’annullamento di nessuna gara, in Europa League la competizione subisce invece la sua prima battuta d’arresto: Basilea–Entracht Francoforte non si giocherà. “La polizia della città di Basilea – si legge nel comunicato diffuso dal Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera – ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea”. La sfida era valida per gli ottavi di ritorno di Europa League, in programma il 19 marzo. In merito anche le dichiarazioni del CEO del Basilea, Roland Heri, tramite il profilo Twitter della società: “Situazioni speciali richiedono una dose speciale di comprensione”.