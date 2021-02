Europa League, Napoli eliminato: il 2-1 non basta, passa il Granada

Una grande ed inaspettata delusione. Si è chiuso appena ai sedicesimi di finale il percorso in Europa League del Napoli. Chiamati a ribaltare la sconfitta per 2 a 0 subita all’andata, gli uomini di Gattuso non sono andati oltre il 2 a 1 con il Granada ed abbandonano così la competizione. Il gol in apertura di Zielinski aveva messo subito bene le cose, ma a chiudere i giochi a favore degli spagnoli ci ha pensato Montoro con la rete del momentaneo 1 a 1 a metà del primo tempo. Inutile la marcatura di Fabian Ruiz, arrivata ad inizio ripresa.

Oltre al Granada, da segnalare anche la vittoria in extremis dell’Arsenal, che grazie alla doppietta di Aubameyang elimina il Benfica. Impresa del Molde in casa dell’Hoffenheim, sul velluto lo Shakhtar Donetsk contro il Maccabi Tel Aviv. Passano anche Ajax, Rangers e Villarreal.