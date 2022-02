Europa League, Napoli eliminato dal Barcellona: finisce 2-4

Fuori dalla competizione anche il Dortmund al quale è stata fatale la sconfitta dell'andata

Al Maradona il Napoli si gioca il passaggio del turno contro il Barcellona partendo dall'1-1 dell'andata. Il gol di Jordi Alba all'8' complica la partita dei partenopei colpevoli di un approccio sbagliato. Gli spagnoli, però, non danno tregua e raddoppiano cinque minuti dopo con De Jong. Il rigore di Insigne accorcia le distanze, ma al rientro dall'intervallo lo spartito non cambia e gli uomini di Xavi vanno assegno altre due volte con Pique e Aubameyang prima del 2-4 di Politano. Per quanto riguarda le altre gare, Il Dortmund non riesce a ribaltare il 2-4 dell'andata e abbandona la competizione per mano dei Rangers. Sorride il Real Betis a cui basta un pareggio per eliminare lo Zenit. L'ultimo biglietto per gli ottavi lo stacca il Braga, vincitore della lotteria dei rigori contro lo Sheriff Tiraspol.