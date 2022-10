Europa League, Ludogorets-Betis 0-1: spagnoli agli ottavi

La quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League vede, tra le altre partite, il confronto delle 18:45 tra Ludogorets e Real Betis. Gli spagnoli trovano il vantaggio al minuto 56 con la rete di Fekir. In Bulgaria finisce 0-1. La situazione nel Girone C è la seguente: Real Betis 11, Ludogorets 7, Roma 4 e Helsinki 1. Alle 21 c'è la sfida della Bolt Arena tra i finlandesi e la squadra di Mourinho che potrà approfittare del risultato di Razgrad. I giallorossi non sono obbligati a vincere questa sera. Con una sconfitta servirà una vittoria con due gol di scarto all'Olimpico contro i bulgari. Mentre in caso di risultato positivo in Finlandia basterà battere il Ludogorets con qualsiasi risultato.