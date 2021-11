Europa League, Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3: doppietta di Immobile su rigore

Con questa vittoria i biancocelesti blindano il secondo posto forti della sconfitta del Marsiglia contro il Galatasaray

La Lazio è scesa in campo alle 18:45 per affrontare la Lokomotiv Mosca, battuta 0-3 nella quinta giornata dei gironi di Europa League. Decisivo Immobile, autore di una doppietta grazie a due rigori. Il primo viene assegnato dopo un on field review al 53' per un fallo su Zaccagni, mentre nel secondo caso è stato proprio il numero 17 biancoceleste a guadagnarsi il tiro dal dischetto al 61'. A chiudere il match ci ha pensato Pedro all'87' con un bel tiro dal limite. Con questa vittoria gli uomini di Sarri hanno ipotecato il secondo posto, anche in virtù della sconfitta subita dal Marsiglia sul campo del Galatasaray, primo nel girone.