Europa League, l’Ajax travolge il Den Haag 5-0

E’ terminata in goleada la partita dell’Ajax, che in campionato ha travolto 5-0 il Den Haag. Partita chiusa già nel primo tempo quando i biancorossi hanno messo a segno 4 delle 5 reti, l’ultima realizzata al 50′. I marcatori della sfida sono stati Rensch, Brobbey, Alvarez, Tadic e Klaassen. Un avvertimento per la Roma, la prossima avversaria ai quarti di Europa League. Gli olandesi non saranno un’avversaria facile. Gli uomini di Fonseca affronteranno l’Ajax fuoricasa all’andata, l’8 aprile. Il ritorno all’Olimpico invece è in programma il 15 dello stesso mese. I giallorossi nella prima sfida dovranno fare a meno di Karsdorp, ammonito contro lo Shakhtar e diffidato.