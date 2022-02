Europa League, la Lazio cade 2-1 col Porto. L’Atalanta vince in rimonta

I biancocelesti si fanno rimontare il gol di Zaccagni, la Dea invece ribalta il risultato con una doppietta di Djimsiti. Vince il Siviglia, pari Lipsia-Real Sociedad

Si è completato il quadro dei match di andata degli spareggi che valgono l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. In campo c'erano altre due italiane, che hanno fatto registrare risultati opposti. La Lazio infatti si fa rimontare in casa del Porto e perde 2-1: dopo essere andata in vantaggio grazie a Zaccagni al 23', i padroni di casa pareggiano al 37 con Toni Martinez e al 3' della ripresa raddoppiano con lo stesso attaccante spagnolo. Stesso risultato, ma a favore, per l'Atalanta in casa con l'Olympiacos: la squadra di Gasperini va sotto ma nella ripresa arriva la rimonta con la doppietta incredibile di Djimsiti in due minuti tra il 61' e il 63'. Vince il Siviglia, 3-1 in casa contro la Dinamo Zagabria, mentre il Lipsia rischia ma alla fine trova il pareggio 2-2 contro la Real Sociedad in casa.