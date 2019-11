Europa League, la Lazio batte il Cluj e spera ancora: decide Correa

Si è conclusa la tre giorni europea che ha visto tutte le italiane impegnate in un match fondamentale ai fini della qualificazione. Alle 19 in campo la Roma in Europa League, con una vittoria che sa tanto di passaggio del turno. Più complicata la situazione della Lazio, costretti a vincere le due partite finali sperando negli altri risultati. All’Olimpico i biancocelesti vincono 1-0 contro il Cluj grazie al gol di Correa nel primo tempo. La squadra di Inzaghi sale a 6 punti e accorcia proprio sui romeni, che passano in svantaggio negli scontri diretti con la Lazio ma hanno sono ancora tre lunghezze avanti. Per passare il turno, i biancocelesti dovranno vincere in casa del Rennes sperando nella contemporanea sconfitta del Cluj in casa contro il Celtic già qualificato.