Europa League, Juventus-Sporting CP 1-0 e Manchester United-Siviglia 2-2

Nelle altre due sfide dei quarti di finale di Europa League di oggi, Juventus-Sporting CP finisce 1-0 grazie al gol di Gatti al 73'. A Torino spavento per Szczesny, che esce al 41' in lacrime per un dolore al petto. Esami ok, domani nuovi approfondimenti. Al suo posto è entrato in campo Perin, che nei minuti di recupero salva il risultato con un doppio intervento. Nell'altro quarto di finale il Manchester United dopo il vantaggio di due gol in casa sul Siviglia (doppietta di Sabitzer al 15' e al 21') subisce la rimonta degli spagnoli grazie ai due autogol di Malasia e Maguire negli ultimi dieci minuti di gioco. Tra una settimana le gare di ritorno per decidere la seconda semifinale di Europa League.