Europa League, Juventus-Nantes 1-1: Blas risponde a Vlahovic

Allo Stadium i bianconeri di Allegri non vanno oltre il pareggio

Allo Stadium la sfida di Europa League Juventus-Nantes finisce 1-1. I adroni di casa partono subito bene e quando accelerano, con Chiesa sulla sinistra, e gli inserimenti di Rabiot e Di Maria, danno l'impressione di poter sempre segnare. Il risultato si sblocca al 13' grazie al gol di Vlahovic che regala ai bianconeri il vantaggio con il quale vanno negli spogliatoi a fine primo tempo. Nella ripresa la Juventus non riesce a raddoppiare e al 60' il Nantes pareggia i conti con un gol di Blas su assist di Mohamed. Al 63' Juventus vicino al vantaggio: traversa, linea e palo interno per Chiesa dopo l'assist di Vlahovic. Palla che entra parzialmente ma non del tutto.