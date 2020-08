Europa League, Inter in semifinale: 2-1 al Bayer Leverkusen. United ai supplementari

L’Inter suda, ma si guadagna l’accesso alla semifinale di Europa League. A Dusseldorf i nerazzurri superano 2-1 il Bayer Leverkusen, con i gol tutti nel primo tempo. Il vantaggio della squadra di Conte lo firma Nicolò Barella al 15′, poi il raddoppio di Lukaku al 21′. La gara per l’Inter sembra mettersi in discesa, ma sono tante le occasioni sciupate, per cui i tedeschi ne approfittano e rientrano in partita al 25‘ con Havertz, che sfrutta anche un rimpallo favorevole. Pochi secondi dopo i nerazzurri hanno la chance per chiuderla con un calcio di rigore, poi tolto però dall’arbitro dopo la revisione al monitor. Gli uomini di Conte si fanno preferire agli avversari, creano ma ancora sprecano troppo. Nel finale altro penalty per i nerazzurri: Lukaku torna nuovamente dal dischetto, ma anche in questo caso il direttore di gara cambia decisione dopo l’On Field Review. Alla fine l’Inter passa comunque e sfiderà la vincente del match di domani tra Shakthar Donetsk e Basilea. Nell’altro quarto di finale in programma stasera, il Manchester United al 90′ non va oltre lo 0-0 contro il Copenaghen. Attualmente la gara è ai supplementari.