Europa League, il Ludogorets vince 3-1 in campionato

Giovedì all'Olimpico, ore 21, è in programma la gara contro la Roma, decisiva per vedere chi rimarrà nella competizione europea

Il Ludogorets si prepara alla trasferta di Europa League contro la Roma. La squadra bulgara vince 3-1 la sfida casalinga di campionato contro il Septemviri Sofia e sale da sola al secondo posto con 35 punti, a -2 dal CSKA Sofia che però ha una gara in più. Giovedì all'Olimpico, ore 21, è in programma la gara contro i giallorossi, decisiva per vedere chi rimarrà nella competizione europea.