Europa League, Granada e Arsenal ai quarti. Disastro Mou, passa la Dinamo

Arsenal, Granada e Dinamo Zagabria volano nell’urna dei quarti insieme alla Roma. La squadra di Arteta perde in casa contro i greci dell’Olympiakos grazie alla rete di El Araby, che però non riesce a pareggiare la netta vittoria 3-1 all’andata da parte dei Gunners. Stesso discorso per il Granada. Gli spagnoli perdono 2 a 1 in casa del Molde, con Vallejo che sbaglia porta e regala il vantaggio ai norvegesi. Soldado nella ripresa pareggia il conto, poi è a tempo scaduto Hestad a regalare al Molde la vittoria dell’orgoglio. Clamoroso invece a Zagabria, dove il Tottenham di Mourinho – avanti 2 a 0 all’andata – subisce la doppietta di Orsic che porta la gara ai supplementare. E’ lo stesso 28enne croato a siglare l’incredibile tripletta, con la Dinamo che spedisce fuori dalla competizione gli Spurs.