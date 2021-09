Europa League, Galatasary-Lazio 1-0: decisiva la papera di Strakosha

Inizia con una sconfitta l’avventura europea dei biancocelesti. Decisiva un’autorete del portiere albanese

Una partita bloccata e con poche occasioni. La Lazio, incapace di far girare la palla con fluidità, non è riuscita a imporre il suo gioco. Il Galatasaray da parte sua ha chiuso bene gli spazi provando a colpire in contropiede. Unico acuto del primo tempo è una traversa colpita da Morutan al 23’. L’episodio che ha cambiato il match è stato sicuramente l’autogol di Strakosha che al 66’ ha infilato la palla nella propria porta tentando una presa alta. I biancocelesti hanno preso poi in mano il pallino del gioco tentando di recuperare. Missione fallita per gli uomini di Sarri che cominciano la loro stagione europea con una sconfitta, la seconda in meno di una settimana.