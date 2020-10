Europa League, CSKA Sofia-Cluj 0-2. Il Napoli cade contro l’AZ Alkmaar

Si concludono le prime sfide di Europa League. La Roma vince in rimonta contro lo Young Boys, sul sintetico dello Stade de Suisse per 1-2, con gol di Bruno Peres e la prima rete in giallorosso di Marash Kumbulla. Le altre due squadre del Gruppo A, CSKA Sofia e Cluj, vedono i romeni vincere per 0-2 in trasferta, con reti di Rondon (53′) e Deac (74′). Il Napoli, invece, dopo l’ottima vittoria contro l’Atalanta in Serie A, crolla al San Paolo davanti al gol di de Widt (57′) di un AZ Alkmaar decimato dal coronavirus. Tra le big della competizione, goleada del Leverkusen al Nizza (6-2), mentre l’Arsenal svolge il compito Rapid Vienna e porta a casa i primi tre punti del gruppo B ribaltando il risultato in 4 minuti con David Luiz (70′) e Aubameyang (74′). Di seguito tutti gli altri risultati dei gruppi A, B, C, D, E ed F.