Europa League, Bayer Leverkusen-Union SG 1-1: Wirtz risponde a Boniface

Finito il primo round della sfida per decidere la squadra che affronterà in semifinale la vincente tra il doppio confronto tra Roma e Feyenoord

Tra Bayer Leverkusen e Union SG finisce ??. Al BayArena, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, sono i tedeschi a fare la partita, anche se l'occasione più ghiotta del primo tempo capita ai belgi con Kandouss a deviare in area con la palla che sbatte sulla traversa a Hradecky battuto. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio al 51' con diagonale preciso di Boniface. Al 76' tedeschi vicino al pareggio, ma il colpo di testa di Frimpong finisce di poco fuori. l'1-1 arriva all'82' grazie a un destro a giro di Wirtz. Tra una settimana il ritorno in Belgio, per decidere la squadra che affronterà in semifinale la vincente tra il doppio confronto tra Roma e Feyenoord.