Europa League, Atalanta agli ottavi. Pari inutile per la Lazio: passa il Porto

Passano il turno anche il Siviglia

Conclusa la prima tranche dei sedicesimi di Europa League. Nessun problema per l'Atalanta, vittoriosa anche sul campo dell'Olympiakos grazie al gol di Maehle sul finire del primo tempo e alla doppietta di Malinowski che migliorano il risultato maturato all'andata al Gewiss Stadium. Il pareggio contro il Porto, invece, condanna la Lazio all'eliminazione dalla competizione. I biancocelesti perdono il doppio confronto per 4-3. Immobile aveva pareggiato i conti, ma il rigore di Taremi e il gol di Uribe hanno ribaltato per la seconda volta consecutiva la situazione. Inutile il pareggio di Cataldi in pieno recupero. Passa il turno anche il Siviglia grazie alla vittoria per 3-1 sulla Dinamo Zagabria nel primo scontro, inutile l'1-0 odierno per i croati. Il Lipsia stacca il pass non senza problemi al San Sebastian dove la Real Sociedad aveva dimezzato il doppio vantaggio ospite con Zubimendi. Forberg chiude la pratica trasformando un rigore nei minuti finale della gara.