Euro2020, la finale sarà Inghilterra-Italia: Kane decisivo contro la Danimarca

Gli inglesi vincono ai supplementari 2-1. Di Damsgard e Sterling le altre reti

Domenica a Wembley la finale sarà quella che aveva sperato José Mourinho. L'Inghilterra ha battuto la Danimarca ai supplementari grazie a una rete di Harry Kane e ha conquistato la possibilità di giocarsi la vittoria dell'Europeo con l'Italia. L'attaccante del Tottenham ha tirato un calcio di rigore sbagliando in prima battuta, ma segnando sulla respinta di Schmeichel, migliore in campo per i suoi. La Danimarca ha provato a recuperare la partita fino alla fine, ma ha dovuto cedere contro la squadra di Southgate. Di Damsgaard e Sterling le altre due reti. Domenica la super finale con l'Italia, ancora a Wembley.