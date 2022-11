Euro 2032, consegnato il Preliminary Bid Dossier per la candidatura dell’Italia

La FIGC, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che è stato concluso positivamente il processo di trasmissione dei documenti per il Preliminary Bid Dossier relativo alla candidatura per ospitare gli Europei del 2032. Nel documento sono state coinvolte 11 città: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. Fino al 12 aprile del prossimo anno, data in cui verranno comunicate ufficialmente le città candiate, si proseguirà per la stesura del Final Bid Dossier. L'assegnazione per l'organizzazione di Uefa Euro 2032, verrà svelata tra settembre e ottobre del 2023.