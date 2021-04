Euro 2020, rose da 23 a 26 giocatori: chance per El Shaarawy e Cristante?

I due giocatori della Roma, indietro nelle gerarchie del c.t. dell'Italia Mancini, potrebbero approfittare dell'estensione del numero di giocatori condonabili

Rose allungate a Euro 2020. E' questa la decisione della Uefa in vista del torneo internazionale della prossima estate. Stando a quanto riferisce il Times il numero dei giocatori convocabili dalle nazionali impegnate passeranno da 23 a 26 giocatori. Una decisione presa anche in virtù delle richieste arrivate nel corso degli ultimi mesi da parte di vari commissari tecnici, tra cui anche quello dell'Italia Roberto Mancini. Tre posti in più potrebbero rappresentare una grande chance per alcuni giocatori della Roma, soprattutto Cristante ed El Shaarawy che erano a forte rischio esclusione e che ora potrebbero rientrare prepotentemente in corsa. Pellegrini e Spinazzola sembrano invece già essere sicuri del posto, elevate possibilità anche per il difensore Gianluca Mancini.