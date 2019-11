Euro 2020, presente anche Totti al sorteggio dei gironi in programma domani a Bucarest

Mancano più o meno sette mesi all’Europeo 2020, il primo itinerante della storia. L’apertura si terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, e per questa occasione la Figc ha nominato Francesco Totti come ambasciatore per la rassegna continentale. L’ex capitano giallorosso sarà presente anche domani a Bucarest per il sorteggio dei gironi che partirà alle ore 18. Non solo, perché – come riporta l’Ansa – insieme a Totti ci saranno altre 10 leggende del calcio europeo: Ruud Gullit e Philip Lahm, Iker Casillas, John Sivebæk, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theo Zagorakis, Karel Poborskì, João Mário e Andrey Arshavin.