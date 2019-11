Euro 2020, sorteggio dei gironi: Italia nel gruppo A con Svizzera, Turchia e Galles. Presente Totti

Si alza il sipario su Euro 2020. Quella che partirà il 12 giugno sarà un’edizione storica della rassegna continentale, che per la prima volta sarà itinerante e toccherà diverse città in Europa, ben dodici. L’apertura sarà allo Stadio Olimpico e vedrà impegnata l’Italia di Roberto Mancini, che ha vinto il girone di qualificazione con 10 vittorie su 10 guadagnandosi il diritto di giocare tre partite in casa, inserita nel girone A. Oggi a Bucarest c’è stato il sorteggio della fase a gironi dell’Europeo 2020. Tante leggende del calcio sfilano sul ‘red carpet’ romeno per gli accoppiamenti delle squadre partecipanti, di cui 20 già qualificate e 16 ancora da stabilire attraverso i playoff. Presente anche Francesco Totti, ambasciatore della competizione per l’Italia. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo A con Turchia, Svizzera e Galles: la gara di apertura dell’Europeo sarà Italia-Turchia il 12 giugno all’Olimpico. Poi la sfida alla Svizzera (il 17 giugno) e infine quella al Galles di Bale e Ramsey (il 21 giugno). In caso di passaggio del turno, la squadra di Mancini giocherebbe contro un’avversaria del girone C.

I GIRONI COMPLETI

GRUPPO A: Turchia, ITALIA, Galles, Svizzera.

GRUPPO B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia.

GRUPPO C: Olanda, Ucraina, Austria, Georgia/Bielorussia/Macedonia/Kosovo.

GRUPPO D: Inghilterra, Croazia, Scozia/Israele/Norvegia/Serbia, Repubblica Ceca

GRUPPO E: Spagna, Svezia, Polonia, Bosnia/Irlanda/Irlanda del Nord/Slovacchia

GRUPPO F: Romania/Islanda/Bulgaria/Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

IL LIVE DEL SORTEGGIO

Ore 18.50 – La vincitrice del playoff A (Romania, Islanda, Bulgaria, Ungheria) andrà nel girone F con Germania, Francia e Portogallo. Arriva il Galles, che finisce nel girone A con Italia, Svizzera e Turchia. Nel gruppo B va invece la Finlandia. Nel gruppo C, invece, una tra Georgia, Bielorussia, Macedonia e Kosovo. Nel gruppo D con Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca giocherà una tra Scozia, Israele, Norvegia e Serbia. Nel gruppo E con la Spagna arriverà una tra Bosnia, Irlanda, Irlanda del Nord e Slovacchia.

Ore 18.42 – Tocca alla terza fascia, sorteggiata da Philipp Lahm: per l’Italia nel gruppo A c’è la Turchia. Gli Azzurri, quindi, apriranno il 12 giugno contro la squadra di Under, Calhanoglu e Demiral. Austria nel gruppo C con Olanda e Ucraina. Repubblica Ceca nel gruppo D con Inghilterra e Croazia. Danimarca nel gruppo B con Belgio e Russia. La Svezia finisce invece nel gruppo E con la Spagna e la Polonia. Il gruppo F si conferma da brividi con il Portogallo che si aggiunge a Francia e Germania.

Ore 18.37 – Tocca a Gullit sorteggiare: c’è la Svizzera, che finisce nel gruppo A con l’Italia. Olanda nel gruppo C con l’Ucraina, Russia nel girone B con il Belgio. Nel gruppo D con l’Inghilterra c’è invece la Croazia mentre per la Spagna ecco la Polonia. Nel gruppo F, invece, supersfida con la Francia nel gruppo F con la Germania.

Ore 18.36 – Oltre all’Italia nel gruppo A, ecco dove sono collocate le altre teste di serie: Belgio nel gruppo B, Ucraina nel gruppo C, Inghilterra nel gruppo D, Spagna nel gruppo E, Germania nel gruppo F.

Ore 18.30 – La prima squadra estratta è proprio opera di Francesco Totti: si tratta dell’Ucraina di Shevchenko. L’ex capitano della Roma estrae i bossoli con le squadre, che poi verranno sorteggiate e collocate negli altri gironi.

Ore 18.25 – Si procede con la spiegazione del sorteggio.

Ore 18.20 – Sul palco sfilano le stelle della storia del calcio europeo: Joao Mario, Ricardo Carvalho, Casillas, Desailly, Zagorakis, Gullit, Lahm, Sivebaek, Totti, Poborsky e Arshavin: tutti coinvolti nel sorteggio di stasera.

Ore 18.10 – È iniziato il sorteggio.