Eriksen dall’ospedale: “Sto bene, grazie per i messaggi” – FOTO

Il centrocampista danese una foto su Instagram: "Adesso tiferò i ragazzi della Danimarca all'Europeo"

Christian Eriksen è in via di ripresa. Il centrocampista danese, che sabato scorso ha accusato un improvviso malore in campo durante la partita contro la Finlandia, ha postato dall'ospedale una foto su Instagram, accompagnata da una rassicurante didascalia. "Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la miafamiglia", scrive Eriksen, che ne approfitta per incoraggiare i compagni di squadra: "Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossimepartite".