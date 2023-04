Eredivisie, Sparta Rotterdam-Feyenoord 1-3: la squadra di Slot vince il derby

Un'altra vittoria per il Feyenoord, la settima di fila in campionato e primo posto ormai blindato. I ragazzi di Slot, prossimi avversari della Roma, vincono il derby con lo Sparta Rotterdam per 3-1. Vittoria arrivata negli ultimi 20'. Infatti fino al 70' il match era sul risultato di 1-1. Decisivi i gol di Gimenez e Hancko. Feyenoord che allunga in classifica sull'Ajax (+8) e mette una serie ipoteca sul titolo.