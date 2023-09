Empoli, si va verso l’esonero di Zanetti: Andreazzoli il favorito per la panchina

0 gol fatti e 4 sconfitte consevutive. L'ultima, per 7-0 contro la Roma all'Olimpico, in un match in cui l'Empoli non è mai sembrato veramente in partita. Debacle pesante, che inevitabilmente sta spingendo i toscani a valutare un cambio di allenatore. Secondo quanto riportato da Sky, è sempre più vicino l'esonero di Paolo Zanetti e il principale candidato per prendere il suo posto sembra essere Aurelio Andreazzoli. Per l'ex allenatore della Roma sarebbe l'ennesimo ritorno a Empoli, dopo aver lasciato il club solo un anno fa per sedersi sulla panchina della Ternana.