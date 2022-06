Empoli, è ufficiale: Paolo Zanetti è il nuovo allenatore

Il tecnico ha firmato un biennale con opzione per un eventuale terzo

Arriva il primo cambio su una panchina di Serie A. L'Empoli ha infatti annunciato su tutti i suoi account social di aver affidato il timone a Paolo Zanetti. L'ex Venezia arriva ha firmato un contratto di due anni con l'opzione per un'eventuale terza stagione. Esonerato dai lagunari poco prima della fine del campionato il tecnico si rimetterà subito in gioco nel campionato maggiore con un'eredità non indifferente da raccogliere data la buona stagione di cui si sono resi protagonisti i toscani sotto la guida di Andreazzoli.