Empoli, cambio in panchina: Zanetti prenderà il posto di Andreazzoli

Dopo gli addii di Cioffi e di Tudor c'è un altro cambio in panchina in Serie A. Aurelio Andreazzoli non sarà l'allenatore dell'Empoli nella prossima stagione nonostante l'ottima annata disputata. L'ex tecnico della Roma lascia i biancoblu dopo aver ottenuto il 14esimo posto in campionato. Secondo quanto riportato da Sky è stato già scelto il sostituto. Sarà Zanetti, l'ex allenatore del Venezia. La società toscana ha preso questa decisione per avere nuovi stimoli e motivazione per il prossimo anno.