Emerson: “Spalletti paziente con me a Roma, non è facile in una piazza così”

Se EmersonPalmieri è riuscito ad arrivare sul tetto d'Europa con il Chelsea e con l'Italia, molto del merito lo deve a Spalletti. Il tecnico del Napoli ci ha sempre creduto quando l'ha avuto alla Roma. E il terzino ne ha parlato in un'intervista a Espn Brasil: "Spalletti a Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto”.