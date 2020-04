La beneficienza e la solidarietà sconfiggono il tempo e la distanza. La Roma di ieri si è riunita per aiutare le favelas brasiliane. Falcao, che insieme agli ex compagni della Selecao Zico, Junior e Leandro ha raccolto 790.000 euro, ha chiesto aiuto a Bruno Conti per diffondere il messaggio. L’ex numero 7 giallorosso ha accettato e così anche altri campioni del mondo azzurri come Paolo Rossi, Giuseppe Bergomi, Claudio Gentile e Franco Causio.