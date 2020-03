Robert Lewandowski e la moglie Anna hanno donato un milione di euro per aiutare nell’emergenza coronavirus. E’ la più grande donazione fatta da un calciatore in questo momento di crisi mondiale. “Siamo tutti consapevoli della situazione che ci circonda. Oggi giochiamo tutti in una squadra. Cerchiamo di essere forti in questa battaglia. Se possiamo aiutare qualcuno, facciamolo” le sue parole alla Bild.