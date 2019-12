El Shaarawy, gol e trofeo con lo Shanghai: vince la Coppa di Cina, battuto Pellè in finale

Primo trofeo per Stephan El Shaarawy in Cina. L’esterno ex giallorosso con il suo Shanghai Shenhua ha battuto 3-0 lo Shandong Luneng di Pellè. Dopo l’1-0 dell’andata a favore degli avversari, in casa la squadra del Faraone ha ribaltato il risultato con un secco 3-0: a segno Kim Shin, N’Doumbou e lo stesso El Shaarawy, che ha segnato la rete del momentaneo 2-0. Ceduto in estate per 30 milioni, l’ex Roma ha firmato 3 gol in 12 presenze. Mancini ha continuato a seguirlo e l’ha sempre convocato nonostante l’addio all’Italia: un posto per gli Europei è prenotato.