El Shaarawy di nuovo a Roma, allenamento con l’ex fisioterapista giallorosso – FOTO

Stephan El Shaarawy è tornato a Roma. Con lui è sempre presente Marco Ferrelli, ex fisioterapista giallorosso, che in passato ha aiutato il Faraone a risolvere diversi problemi alla schiena e ha stretto un forte legame con lui. L’attaccante dello Shanghai Shenhua, vista la pausa del campionato cinese, ha deciso di continuare ad allenarsi come testimonia una foto sulle storie del suo profilo ufficiale Instagram. Dopo esser tornato nella lista dei convocati di Roberto Mancini per la Nazionale, spera di guadagnarsi la chiamata azzurra per gli Europei 2020. Scegliendo come quartier generale la capitale, che è stata casa sua fino a pochi mesi fa.