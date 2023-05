Eintracht, Krösche: “N’Dicka si trova bene con noi, potrebbe rimanere”

Il francese è uno dei principali obiettivi della Roma in vista del prossimo mercato estivo

Nelle ultime settimane, il nome di Evan N'Dicka è stato insistentemente accostato alla Roma. Attualmente in forza all'EintrachtFrancoforte, dove in cinque stagioni ha messo insieme 181 presenze e siglato 12 reti, del difensore ha parlato quest'oggi il direttore sportivo del club tedesco Markus Krösche. Ecco le sue parole: "Si sente bene con noi e sa cosa può avere qui. Potrebbe rimanere con noi con un nuovo accordo".