Eintracht, challenge ‘social’ per Gotze: Dybala vince su De Rossi e Kane

In un video pubblicato su Instagram dall'account ufficiale della Bundesliga, il fantasista dell'Eintracht ha confrontato varie stelle del mondo del calcio, in un particolare torneo a scontro a diretto. 'Presenti' De Rossi e Dybala

Un telefonino, una videocamera e pochi secondi di video sui social. Come quello apparso sull'account Instagram della Bundesliga, nel quale si vede un Mario Gotze intento a confrontare alcuni dei più grandi interpreti della storia del calcio in uno speciale 'torneo' a eliminazione diretta, in cui il tedesco vota di volta in volta spostando la testa verso destra o verso sinistra. In questa particolare challenge social, 'presenti' anche i volti dei romanisti De Rossi e Dybala. Il fantasista campione del mondo ha prima preferito la 'Joya' allo storico capitano giallorosso e poi anche al neo attaccante del Bayern Kane, per poi puntare invece su Ronaldinho nel confronto fra l'argentino e il fuoriclasse brasiliano.