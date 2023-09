Dzeko: “Sono sorpreso da Lukaku. Io sarei rimasto molto volentieri all’Inter”

L'ex attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla piattaforma Prime Video. Il giocatore, attualmente al Fenerbahce, ha commentato in particolare la scelta del suo ex compagno di squadra Lukaku di andare via dall'Inter e di arrivare invece nella Capitale. Ecco le parole dell'attaccante: "Io sarei rimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l'Inter l'avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore importante come me che avrebbe potuto dargli fastidio e che non l'avrebbe fatto essere sempre titolare. Per questo motivo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non abbia scelto di restare all'Inter".