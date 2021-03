Dzeko guida la Bosnia: il centravanti della Roma titolare con la Francia

Sarà Edin Dzeko il condottiero della Bosnia stasera. L’attaccante della Roma è infatti tra gli undici giocatori scelti dal c.t. Petev per affrontare la Francia nella sfida di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre, soprattutto considerati i deludenti pareggi collezionati fin qui con Finlandia e Ucraina. Dzeko era stato risparmiato nell’amichevole disputata dalla propria nazionale contro il Costa Rica, anche per una condizione fisica non esattamente ottimale. Stavolta, invece, sarà lui a dover guidare i suoi in una sfida così difficile come quella contro i Bleus: una vittoria permetterebbe di raggiungere i diretti avversari in testa al gruppo D.