Dzeko con i ragazzi con la sindrome di Down: commentano insieme il gol di Veretout al Milan

Alla vigilia della Giornata mondiale della sindrome di Down, Edin Dzeko ha partecipato all’iniziativa “One Goal” e ha commentato insieme ai connazionali Alija, Anes, Harun e Selma il gol più bello di febbraio, quello di Jordan Veretout contro il Milan.

Il progetto vuole tenere alta l’attenzione sui ragazzi con la sindrome di Down in un momento in cui la pandemia ha spento i riflettori sulle necessità di molti di loro. La Roma li ha coinvolti facendoli diventare telecronisti “ufficiali” di alcuni gol della stagione.