Dybala, parla l’agente: “Non è stato trovato nessun accordo con altre squadre”

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte della Roma

Tramite una nota ufficiale l'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, spiega che l'attaccante della Juventus non ha trovato nessun accordo con altre squadre. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte della Roma ma in particolare dell'Inter: "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento".