Dramma Nainggolan, morta la nipote di 25 anni per il cancro: “Ancora non ci credo” – FOTO

Lutto nella famiglia di Radja Nainggolan. È morta infatti sua nipote Amber Noboa, la figlia del fratellastro, che da anni lottava contro il cancro. Il centrocampista belga ha postato un messaggio commovente sul suo profilo Instagram: “Tesoro, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti. Così giovane, ancora non riesco a crederci. Ora vai dalla tua mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più”.

Numerosissimi i commenti d’affetto che hanno inondato il suo post in poche ore: dai connazionali Mertens e Lukaku fino ai tifosi della Roma, che hanno fatto sentire la loro vicinanza al centrocampista. Anche la moglie Claudia combatte con questo brutto male e Radja ha scelto Cagliari dopo l’addio all’Inter anche per stare più vicino a lei. Pochi giorni fa è stata la stessa Claudia ad aggiornare sulle sue condizioni, pubblicando alcune foto del suo fisico più che in forma ad un anno dall’intervento: “Mi sento forte, di testa e di corpo. Ho recuperato peso e massa muscolare, mi sono data da fare. Non mi ferma più nessuno”.