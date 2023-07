Doumbia torna in campo a Mosca, ma è solo un’amichevole

L'ivoriano ha smesso due anni fa, ma ha giocato uno spezzone di Cska Mosca-Dinamo Mosca. In giallorosso nel 2015 non ha di certo lasciato il segno

Seydou Doumbia torna in campo. Nel corso di CSKA Mosca-Dinamo Mosca, tradizionale amichevole d'estate (a cui seguirà anche il ritorno), l'ex romanista è tornato a "deliziare" i tifosi russi a due anni dal suo addio al calcio. Doumbia, con il numero 7 sulle spalle, ha giocato qualche minuto mostrando uno stato di forma ben lontano dai tempi migliori. Quelli in cui convinse Sabatini a portarlo in giallorosso nel gennaio del 2015 per 15 milioni di euro. Un'avventura breve, e ben poco intensa con appena 2 gol. Poi una serie di prestiti (uno proprio al CSKA): il Newcastle, il Basilea, lo Sporting e la cessione avvenuta a gennaio 2018. Dopo essere finito svincolato nel marzo del 2020, dopo l'avventura al Sion, ha indossato la maglia dell'Hamrun Spartans, a Malta. Da luglio 2021 non giocava una partita, almeno fino a due giorni fa.