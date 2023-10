Diritti Tv, vincono Sky e Dazn: cinque anni a braccetto e 900 milioni alla serie A

Ogni weekend per i prossimi 5 anni vedremo su Dazn tutte le 10 partite di ogni turno di campionato, mentre gli abbonati di Sky potranno continuare a vedere 3 match per ogni turno

La Serie A resta su Sky e Dazn. I club hanno assegnato i diritti tv del campionato italiano dal 2024 al 2029 alle due televisioni: 17 voti a favore su 2o. Era annunciata battaglia, dopo una notte funesta di pressioni e rincorse. Invece la maggioranza è arrivata tutta. Le squadre della Serie A hanno scelto di continuare sulla strada maestra, prolungando di fatto la formula attuale fino al 2029: ogni weekend per i prossimi 5 anni vedremo su Dazn tutte le 10 partite di ogni turno di campionato, mentre gli abbonati di Sky potranno continuare a vedere 3 match per ogni turno, anche se avrà una scelta migliore ogni 3-4 turni. Sconfitto il mini partito di De Laurentiis che avrebbe gradito una soluzione alternativa. Il presidente del Napoli dopo l’assemblea, ha interrotto la conferenza stampa dell’ad della Lega De Siervo: «Serie A su DAZN e Sky? Così il calcio italiano morirà, non fanno il bene dei nostri club».