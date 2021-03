Diritti TV, terminata l’Assemblea di Lega: nessun accordo tra le parti per l’assegnazione

Nulla di fatto, ancora una volta. Come riporta l’agenzia ANSA si è conclusa con l’ennesimo rinvio l’Assemblea di Lega odierna convocata per discutere dell’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021/24. I club si raggiorneranno la prossima settimana. Continua a permanere una situazione di stallo totale, con le due offerte di Sky e DAZN che scadranno entrambe il prossimo 29 marzo. Tra i club persiste ancora una netta spaccatura, con i fondi sempre sullo sfondo nel ruolo di spettatori interessati.