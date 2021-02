Diritti tv, manca il quorum: salta la votazione in Lega. Assente anche la Roma

Neanche oggi sarà il giorno giusto per assegnare i diritti tv della Serie A, relativi al triennio 2021-2024. L’assemblea in Lega non ha raggiunto il numero necessario di partecipanti per validare la votazione. Assenti nove società: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino.

Restano in bilico le posizioni di Sky e Dazn. Il rilancio della tv di Murdoch (con tanto di lettera inviata alla Lega per ricordare la partnership pluriannuale) non ha spostato gli equilibri in maniera decisiva.